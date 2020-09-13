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Предстоящий матч ЦСКА против «Спартака» омрачен неприятной новостью
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В воскресенье, 13 сентября, футболисты ЦСКА сыграют против московского «Спартака».В источнике
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ЦСКА — «Спартак». Трансляция

Sport24.ru 10:16
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ЦСКА — «Спартак». Прямая трансляция, смотреть онлайн

BetOn 10:00
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ЦСКА - Спартак: где смотреть онлайн прямой эфир 13 сентября

Tverplanet.ru вчера в 00:26
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