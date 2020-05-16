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Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.В источнике
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Премьер-министр Италии разрешил проведение командных тренировок с 18 мая

Soccer.ru 16:17 
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Премьер-министр Италии разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая

Чемпионат 15:34
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Премьер-министр Италии подтвердил, что футболисты смогут начать командные тренировки с 18 мая

Sportbox.RU 15:30
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