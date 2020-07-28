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Бомбардир.руБомбардир.ру
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин
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На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.В источнике
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У «Спартака» сменился пресс-атташе

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