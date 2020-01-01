НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестовФанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили шествие ради возвращения МессиБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода Месси«Барселона» намерена игнорировать запросы по трансферу Месси«Барселона» не разрешила Месси пропускать завтрашние медицинские тестыГлавноеСоболев и Жиго помогли «Спартаку» обыграть «Арсенал»Месси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестовШварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачет«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Порту» СоаресаКвят выбрал шлем на Гран-при РоссииRT на русскомПрезидент Аргентины обратился к МессиBookmaker-ratings.ru15Bookmaker-ratings.ruМатч ТВFootballHDРБК спортФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессГЛАС.RUSoccer.ruRT на русскомЕвро-футбол.руСпорт день за днемSoccernews.ruODDS.ruSports.ruTelegraf.com.uaПрезидент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему и капитану национальной команды, а также испанской «Барселоны» Лионелю Месси.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент Аргентины обратился к МессиФутбол России 07:05Президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»Sports.ru 06:32Президент Аргентины обратился к МессиЧемпионат 06:02рекламаЕщё по темеМесси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестовФанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили шествие ради возвращения МессиБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода Месси«Барселона» намерена игнорировать запросы по трансферу Месси«Барселона» не разрешила Месси пропускать завтрашние медицинские тестыГлавноеСоболев и Жиго помогли «Спартаку» обыграть «Арсенал»Месси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестовШварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачет«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Порту» СоаресаКвят выбрал шлем на Гран-при РоссииНовости