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Президент Аргентины обратился к Месси
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Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему и капитану национальной команды, а также испанской «Барселоны» Лионелю Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Президент Аргентины обратился к Месси

Футбол России 07:05
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Президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Sports.ru 06:32
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Президент Аргентины обратился к Месси

Чемпионат 06:02
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