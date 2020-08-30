НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестов«Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили шествие ради возвращения МессиЛа Лига встала на сторону «Барселоны» в вопросе по контракту МессиБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода МессиГлавноеКрыховяк пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» из-за травмыЛа Лига встала на сторону «Барселоны» в вопросе по контракту Месси«Спартак» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата России35 минут до старта: Комментарий Пьера ГаслиШварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачетRT на русскомПрезидент Аргентины обратился к МессиKun.uz20Kun.uzМатч ТВBookmaker-ratings.ruCT newsFootballHDРБК спортФутбол РоссииSoccer.ruСпорт-ЭкспрессRT на русскомГазета.RuГЛАС.RUЕвро-футбол.руSputnik БеларусьСпорт день за днемSoccernews.ruSports.ruУНИАНODDS.ruTelegraf.com.uaПрезидент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему и капитану национальной команды, а также испанской «Барселоны» Лионелю Месси.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Президент Аргентины обратился к МессиФутбол России 07:05Президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»Sports.ru 06:32Президент Аргентины призвал Месси вернутьсяРБК спорт 06:13рекламаЕщё по темеМесси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестов«Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили шествие ради возвращения МессиЛа Лига встала на сторону «Барселоны» в вопросе по контракту МессиБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода МессиГлавноеКрыховяк пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» из-за травмыЛа Лига встала на сторону «Барселоны» в вопросе по контракту Месси«Спартак» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата России35 минут до старта: Комментарий Пьера ГаслиШварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачетНовости