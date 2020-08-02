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Президент «Барселоны» Бартомеу дал оценку поведению Артура
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Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку поведению бразильского полузащитника Артура, не появляющегося на тренировках сине-гранатовых в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".В источнике
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Президент «Барселоны» Бартомеу дал оценку поведению Артура

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