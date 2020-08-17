Президент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман

По словам президента испанского футбольного клуба «Барселона», новым тренером команды станет голландец Рональд Куман. Об этом Хосеп Бартомеу рассказал изданию Marca, а также отметил, что в клубе хорошо знают стиль и философию работы данного тренера, поэтому ставка была сделана именно на него.