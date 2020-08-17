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Президент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман
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По словам президента испанского футбольного клуба «Барселона», новым тренером команды станет голландец Рональд Куман. Об этом Хосеп Бартомеу рассказал изданию Marca, а также отметил, что в клубе хорошо знают стиль и философию работы данного тренера, поэтому ставка была сделана именно на него.В источнике
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С чего всё начиналось
В интервью клубному телеканалу функционер отметил, что делают ставку на 57-летнего специалиста, поскольку хорошо его знают, сообщает Mundo Deportivo.
Новое Время (НВ) вчера в 15:51
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