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Бартомеу подтвердил информацию о том, что Куман возглавит «Барселону»
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил информацию о том, что Куман возглавит команду, передает Marca.В источнике
Подробнее о событии
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Жозеп Бартомеу: Если переговоры с Куманом пройдут успешно, он возглавит «Барселону»

Советский спорт 15:15
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Президент «Барселоны» подтвердил, что команду возглавит Куман

Sport.ru 15:00
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Президент «Барселоны»: «Куман станет следующим тренером команды»

Матч ТВ 14:53
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