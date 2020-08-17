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Президент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман
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Голландский футбольный тренер Рональд Куман в скором времени станет наставником испанской "Барселоны". Эту информацию подтвердил президент каталонцев Хосеп Бартомеу.В источнике
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