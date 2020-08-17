НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренераКуман согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт«Барселона» уволила Абидаля с поста спортивного директораРональд Куман хочет стать главным тренером «Барселоны»«Барселона» подтвердила переговоры с КуманомГлавноеДубль Овечкина принес «Вашингтону» первую победу в серии с «Айлендерс»ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ«Краснодар» победил тульский «Арсенал» в домашнем матче Премьер-лигиПрезидент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман«Спартак» обыграл «Ахмат» без главного тренераВести.RuПрезидент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет КуманСпорт-Экспресс19Спорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руSport24.ruМатч ТВPROСПОРТ КазахстанZnaj.uaРоссийская газетаИзвестияЧемпионатНева СпортSports.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомBobsoccerLife.ruFootballHDФутбол РоссииSoccernews.ruГол.руГолландский футбольный тренер Рональд Куман в скором времени станет наставником испанской "Барселоны". Эту информацию подтвердил президент каталонцев Хосеп Бартомеу.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Президент «Барселоны» подтвердил, что команду возглавит КуманSport.ru вчера в 15:00Президент «Барселоны»: «Куман станет следующим тренером команды»Матч ТВ вчера в 14:53Президент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет КуманВести.Ru вчера в 14:55рекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренераКуман согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт«Барселона» уволила Абидаля с поста спортивного директораРональд Куман хочет стать главным тренером «Барселоны»«Барселона» подтвердила переговоры с КуманомГлавноеДубль Овечкина принес «Вашингтону» первую победу в серии с «Айлендерс»ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ«Краснодар» победил тульский «Арсенал» в домашнем матче Премьер-лигиПрезидент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман«Спартак» обыграл «Ахмат» без главного тренераНовости