НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
LiveResult.RuLiveResult.Ru
Президент «Барселоны» Бартомеу ответил на критику Месси
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Аргументы и Факты
  • LiveResult.Ru
  • Football-fun.ru
  • УНИАН
  • Матч ТВ
  • FootballHD
  • LiveSport.ru
  • Soccernews.ru
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал критику в свой адрес со стороны нападающего Лионеля Месси.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Президент «Барселоны»: «Я не буду вступать в конфликт с Месси. Это наша внутренняя кухня»

Матч ТВ вчера в 18:18
alt

Бартомеу: «Мы должны быть счастливы, что Месси все еще с нами. Лучший игрок мира должен оставаться на своем месте»

Sport24.ru вчера в 17:22 
alt

Президент «Барселоны» — о конфликте с Месси: я не мог позволить ему покинуть клуб

Футбол России вчера в 15:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости