НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RuNews24.ruRuNews24.ru
Президент «Барселоны»: Месси хочет закончить карьеру в клубе
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Inc-news.ru
  • Аргументы и Факты
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
  • Профиль
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • FootballHD
Футболист якобы хочет указать на личное недоверие Хосепу Бартомеу. Действующий контракт Месси истекает летом 2021 года.В источнике
7
Подробнее о событии
alt

«Месси хочет завершить карьеру в «Барсе». Бартомеу считает, что Лео не уйдет через год

Sports.ru вчера в 02:27
alt

Президент «Барселоны» высказался о возможном уходе Месси

Евро-футбол.ру вчера в 01:30
alt

Президент «Барселоны»: «Месси хочет продолжать играть за нас»

Матч ТВ 5 июля в 23:48
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости