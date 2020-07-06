НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»«Барселона» планирует снизить зарплату МессиКике Сетьен: «Месси ничего не говорил мне о своем уходе»Ривалдо не исключил связку Месси и Роналду в «Ювентусе»Верон пригласил Месси в свой клубГлавное«Спартак» отправил в отставку генерального директора клубаШесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России«Барселона» планирует снизить зарплату МессиПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиRuNews24.ruПрезидент «Барселоны»: Месси хочет закончить карьеру в клубеMetaratings16MetaratingsSports.ruODDS.ruЕвро-футбол.руRT на русскомBookmaker-ratings.ruInc-news.ruАргументы и ФактыГазета.RuМатч ТВSoccer.ruПрофильСпорт день за днемSoccernews.ruLiveSport.ruFootballHDФутболист якобы хочет указать на личное недоверие Хосепу Бартомеу. Действующий контракт Месси истекает летом 2021 года.В источнике Комментировать7Подробнее о событии «Месси хочет завершить карьеру в «Барсе». Бартомеу считает, что Лео не уйдет через годSports.ru вчера в 02:27Президент «Барселоны» высказался о возможном уходе МессиЕвро-футбол.ру вчера в 01:30Президент «Барселоны»: «Месси хочет продолжать играть за нас»Матч ТВ 5 июля в 23:48рекламаЕщё по темеМесси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»«Барселона» планирует снизить зарплату МессиКике Сетьен: «Месси ничего не говорил мне о своем уходе»Ривалдо не исключил связку Месси и Роналду в «Ювентусе»Верон пригласил Месси в свой клубГлавное«Спартак» отправил в отставку генерального директора клубаШесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России«Барселона» планирует снизить зарплату МессиПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиНовости