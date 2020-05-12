Президент «Барселоны» одобрил идею трансфера Алексея Миранчука

«Барселона» по-прежнему желает приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По информации Don Balon, возможный трансфер одобрил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу. Предполагается, что в связи с кризисом «Барселона» сосредоточит свое внимание на недорогих новичках.