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Президент «Барселоны» одобрил идею трансфера Алексея Миранчука
Нева Спорт
  • Мой Брянск1:11
  • Piter.tv0:46
«Барселона» по-прежнему желает приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По информации Don Balon, возможный трансфер одобрил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу. Предполагается, что в связи с кризисом «Барселона» сосредоточит свое внимание на недорогих новичках.В источнике
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С чего всё начиналось
Президент испанской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу одобрил идею по приобретению полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает DonBalon.
РИА Новости вчера в 11:22
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