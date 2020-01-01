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«Барселона» подтвердила интерес к форварду «Валенсии»
NEWS.am Sport
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб работает над трансфером форварда «Валенсии» Родриго Морено.В источнике
Подробнее о событии
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Нападающий «Валенсии» Родриго, которым интересуется «Барселона», не вышел на тренировку с командой

Матч ТВ 05:52
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Бартомеу о Родриго: «Он есть в списке кандидатов, которых рассматривают наши тренеры»

Sports.ru 05:25
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Родриго близок к переходу в «Барселону»

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