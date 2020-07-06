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Президент «Барселоны» считает, что судьи помогают «Реалу»
Газета.Ru
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Президент "Барселоны" Хосем Мария Бартомеу недоволен арбитрами и системой VAR, так как он считает, что судьи помогают мадридскому "Реалу". Бартомеу отметил, что следил за поединком "Реала" и "Атлетика".В источнике
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Президент «Барселоны» считает, что судьи помогают «Реалу»

Sport.ru 01:59
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«VAR благоволит одной команде». Президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»

Чемпионат вчера в 22:46
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Президент «Барселоны» считает, что судьи помогают «Реалу»

ProstoProSport вчера в 23:46 
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