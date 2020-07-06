Президент «Барселоны» считает, что судьи помогают «Реалу»

Президент "Барселоны" Хосем Мария Бартомеу недоволен арбитрами и системой VAR, так как он считает, что судьи помогают мадридскому "Реалу". Бартомеу отметил, что следил за поединком "Реала" и "Атлетика".