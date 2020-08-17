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Президент «Барселоны» сообщил об увольнении главного тренера команды
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Президент испанского футбольного клубa «Барселона» Хосеп Бартомеу в эфирe радиостанции COPE подтвердил увольнение главного тренерa команды Энрике Сетьена.В источнике
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Подробнее о событии
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Президент «Барселоны» Бартомеу объявил об увольнении главного тренера Сетьена

Sport24.ru 18:15 
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Президент «Барселоны» Бартомеу сообщил об отставке Сетьена

Советский спорт 17:58
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Президент «Барселоны» сообщил об увольнении Сетьена

Чемпионат 17:40
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