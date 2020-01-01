Президент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделе

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу общался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает журналиста Cadena Ser Catalunya Сике Родригес. В источнике