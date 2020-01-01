Президент «Барселоны» заявил, что не собирается конфликтовать с Месси

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу заявил, что не собирается вступать в конфликты с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Marca. В источнике