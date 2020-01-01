НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Президент «Барселоны» заявил, что не собирается конфликтовать с Месси
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Аргументы и Факты
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • УНИАН
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу заявил, что не собирается вступать в конфликты с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Marca.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Президент «Барселоны»: «Я не буду вступать в конфликт с Месси. Это наша внутренняя кухня»

Матч ТВ 18:18
alt

Президент «Барселоны» — о конфликте с Месси: я не мог позволить ему покинуть клуб

Футбол России 15:35
alt

Президент «Барселоны»: «Я не мог позволить Месси уйти»

Sport.ru 14:28
реклама
Главное
Новости