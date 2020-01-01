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Президент «Бенфики» обвиняется в мошенничестве
По данным СМИ, обвинения связаны с платежами поставщикам за услуги, которые в действительности никогда не были оказаны.В источнике
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