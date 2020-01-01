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Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб
ODDS.ru
  • ODDS.ru
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  • Газета.Ru
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Президент итальянского футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино заявил, что нападающий сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончании сезона.В источнике
Подробнее о событии
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«Мы разочарованы в нём». Президент «Брешии» сообщил об уходе Балотелли

Sport.ru 02:58
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Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли: «Он странный парень. Мы разочарованы»

Sports.ru 01:42
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«Он странный парень». Президент «Брешии» объявил об уходе Балотелли

Спорт-Экспресс 00:24
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