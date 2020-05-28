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Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона
Sports.ru
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Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.В источнике
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Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли: «Он странный парень. Мы разочарованы»

Sports.ru 01:42
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«Он странный парень». Президент «Брешии» объявил об уходе Балотелли

Спорт-Экспресс 00:24
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В «Брешии» подтвердили уход Балотелли по окончании сезона

Газета.Ru вчера в 22:33
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