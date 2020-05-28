НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплатыАлександр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуГаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»MetaratingsПрезидент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезонаSports.ru6Sports.ruODDS.ruГазета.RuЕвро-футбол.руFootballHDSportbox.RUПрезидент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли: «Он странный парень. Мы разочарованы»Sports.ru 01:42«Он странный парень». Президент «Брешии» объявил об уходе БалотеллиСпорт-Экспресс 00:24В «Брешии» подтвердили уход Балотелли по окончании сезонаГазета.Ru вчера в 22:33рекламаГлавноеЧемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплатыАлександр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуГаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»Новости