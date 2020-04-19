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Президент «Брешии» заразился коронавирусом
Газета.Ru
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Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заболел коронавирусом.В источнике
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Президент «Брешии» заразился коронавирусом

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