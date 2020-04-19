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Президент «Брешии» сообщил, что заразился коронавирусом
Газета.Ru
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Президент "Брешии" Массимо Челлино сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.В источнике
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Президент «Брешии» заразился коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 19:13
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Президент «Брешии» рассказал, что заразился коронавирусом

Чемпионат вчера в 18:20
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Президент «Брешии»: «У меня подтвердился коронавирус»

Бомбардир.ру вчера в 18:13
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