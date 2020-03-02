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Президент ЦСКА Гинер заявил об отсутствии волнения перед кубковым дерби
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил об отсутствии волнения перед кубковым дерби против "Спартака", которое состоится 4 марта.В источнике
Подробнее о событии
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Гинер – о дерби со «Спартаком»: смысл переживать?

Metaratings 08:27
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Президент ЦСКА Гинер заявил об отсутствии волнения перед кубковым дерби

Газета.Ru 07:51
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Гинер: не волнуюсь перед дерби со «Спартаком». Я уже давно своё отволновался

Чемпионат 06:04
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