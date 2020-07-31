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Газета.RuГазета.Ru
Президент «Динамо» представил Луческу футболистам
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Динамомания
  • ua.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил футболистам нового главного тренера Мирчу Луческу. Видеозапись опубликована на YouTube-канале клуба.В источнике
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Президент «Динамо» представил Луческу футболистам

Газета.Ru 18:05
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Суркис — игрокам «Динамо» К: если у вас с Луческу не получится, надо будет поменять всех

Чемпионат 17:19
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Президент киевского «Динамо» — игрокам: «Если с Луческу у вас не получится, тогда надо будет всех вас поменять»

Sport24.ru 16:55 
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