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Газета.RuГазета.Ru
Президент «Динамо» представил Луческу футболистам
Футбол России
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил футболистам нового главного тренера Мирчу Луческу. Видеозапись опубликована на YouTube-канале клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Президент киевского «Динамо» пообещал поменять игроков, если у них не получится при ненавидимом ультрас Луческу

BetOn 01:59
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Суркис – игрокам «Динамо» К: «Не получится с Луческу – придётся менять вас»

Soccer.ru вчера в 19:12
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Президент «Динамо» представил Луческу футболистам

Газета.Ru вчера в 18:05
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