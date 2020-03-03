Президент ФИФА призвал не паниковать из-за коронавируса

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании Конгресса УЕФА в Амстердаме призвал не поддаваться паническим настроениям из-за вспышки нового вируса.