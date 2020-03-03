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Президент ФИФА призвал не паниковать из-за коронавируса
Газета.Ru
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании Конгресса УЕФА в Амстердаме призвал не поддаваться паническим настроениям из-за вспышки нового вируса.В источнике
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Президент ФИФА призвал не паниковать из-за коронавируса

Sportbox.RU 06:14
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Президент ФИФА призвал не паниковать из-за коронавируса

Матч ТВ 06:14
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Инфантино: не стоит паниковать из-за коронавируса. Футбол может стать отличным лекарством

Чемпионат 04:46
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