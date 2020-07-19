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Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
URA.Ru
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Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова. В воскресенье в Екатеринбурге "Урал" в полуфинале Кубка России уступил подмосковным "Химкам" со счетом 1:3. Парфенов после игры заявил, что подал в отставку.В источнике
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Григорий Иванов
российский футболист
Ничего страшного, что осталась 1 игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт.Нева Спортвчера в 11:36
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