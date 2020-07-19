Григорий Иванов российский футболист

Ничего страшного, что осталась 1 игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт.

Нева Спорт

вчера в 11:36