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Бомбардир.руБомбардир.ру
Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.В источнике
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Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Бомбардир.ру 13:28
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Первенство ФНЛ доигрывать не собираются, решение объявят 30 апреля

Советский спорт 12:00
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Президент ФНЛ Ефремов: Сезон в указанные сроки завершить невозможно

Олимпиада Токио 2020 11:54
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