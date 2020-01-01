НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»
Реальное время
  • Реальное время
  • Матч ТВ
  • Тульский футбол
  • Спорт уик-энд
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Тренер «Мордовии»: завершить сейчас сезон в ФНЛ логично

Чемпионат 21:34
alt

В «Торпедо» предлагают не спешить с окончанием сезона ФНЛ, в «Чертаново» — за расширение РПЛ

Sportbox.RU 17:16
alt

Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛ

Soccer.ru 15:17 
реклама
Главное
Новости