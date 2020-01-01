Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.