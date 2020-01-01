НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноДмитрий Тарасов рассказал, как он дрался с бразильцами из «Локомотива»Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Из питерского СКА ушли несколько хоккеистовБомбардир.руПрезидент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»Реальное время4Реальное времяМатч ТВТульский футболСпорт-ЭкспрессПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛSoccer.ru 15:17 Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛЧемпионат 14:58Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»Бомбардир.ру 13:28рекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноДмитрий Тарасов рассказал, как он дрался с бразильцами из «Локомотива»Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Из питерского СКА ушли несколько хоккеистовНовости