Глава ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении сезона
Ранее на исполкоме РФС было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 во второй (ФНЛ) и третьей (ПФЛ) лигах российского футбола. При этом в высшем дивизионе — Российской премьер-лиге — сезон будет возобновлен 21 июня.В источнике Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.