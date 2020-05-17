Игорь Ефремов российский футболист

Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.