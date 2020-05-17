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Глава ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении сезона
КП - Хабаровск
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Ранее на исполкоме РФС было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 во второй (ФНЛ) и третьей (ПФЛ) лигах российского футбола. При этом в высшем дивизионе — Российской премьер-лиге — сезон будет возобновлен 21 июня.В источнике
Игорь Ефремов
российский футболист
Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.
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Президент ФНЛ назвал максимальное количество команд, которые могут выступить в лиге в следующем сезоне

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Глава ФНЛ о завершении сезона: «Физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки»

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Ефремов назвал причину отмены стыковых матчей и максимальное количество команд в следующем сезоне ФНЛ

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