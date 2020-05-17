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Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата
КП - Хабаровск
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении первенства в сезоне-2019/20.В источнике
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Президент ФНЛ назвал максимальное количество команд, которые могут выступить в лиге в следующем сезоне

Sport24.ru 11:28 
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Глава ФНЛ о завершении сезона: «Физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки»

Sports.ru 11:26
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Ефремов назвал причину отмены стыковых матчей и максимальное количество команд в следующем сезоне ФНЛ

Матч ТВ 10:24
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