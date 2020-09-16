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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Президент Федерации футбола Франции: «Расизма в футболе не существует»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ прокомментировал инцидент, произошедший в концовке матча между «ПСЖ» и «Марселем» (0:1).В источнике
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