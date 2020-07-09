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Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение баскетболиста Торнике Шенгелии перейти в российский клуб ЦСКА. Ранее спортсмена активно критиковали болельщики за желание продолжить карьеру в московской команде.В источнике
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С чего всё начиналось
"К моему сожалению и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды переехать в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.
Sputnik Грузия 08:45
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Президент Грузии не поддержала переход Шенгелии в ЦСКА

Sport.ru 10:29
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Грузинская федерация баскетбола поддержала переход Шенгелии в ЦСКА после критики президента

Sportbox.RU 11:01
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Грузинская федерация баскетбола поддержала переход Шенгелии в ЦСКА после критики президента

Матч ТВ 11:01
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