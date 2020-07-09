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Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение баскетболиста Торнике Шенгелии перейти в российский клуб ЦСКА. Ранее спортсмена активно критиковали болельщики за желание продолжить карьеру в московской команде.