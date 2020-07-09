Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение баскетболиста Торнике Шенгелии перейти в российский клуб ЦСКА. Ранее спортсмена активно критиковали болельщики за желание продолжить карьеру в московской команде.В источнике
С чего всё начиналось
"К моему сожалению и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды переехать в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.