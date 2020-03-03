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Президент «Интера» назвал главу Серии А самым большим клоуном
Sports.ru
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Президент миланского "Интера" Стивен Чжан выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, из-за его решений, связанных с распространением коронавируса.В источнике
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Президент «Интера» назвал главу Серии А самым большим клоуном

Футбол России 02:14
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«Самый большой клоун, что я видел». Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А

Чемпионат 01:48
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Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А и назвал его клоуном

Sport24.ru 01:26 
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