НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии АВ Италии проверят на коронавирус всех футболистовВ Италии хотят доиграть чемпионат«Ювентус» назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в ТуринПрезидент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»ГлавноеИсточник: «Зенит» близок к подписанию футболиста «Крыльев Советов» ЗиньковскогоБывший главный тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛТурнир UFC 249 с главным боем Фергюсона и Гэтжи состоится 9 маяДзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016Soccernews.ruПрезидент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезонUA-Футбол6UA-ФутболГазета.RuСпорт-ЭкспрессMetaratingsЕвро-футбол.руNEWS.am SportПрезидент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное, чтобы доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент Федерации футбола Италии выразил намерение доиграть сезон, несмотря на предупреждения врачейSport.ru 08:30Европа должна доиграть сезон. Но быть предельно осторожнойСпорт-Экспресс 09:25«Я уважаю науку, но не сдамся». Президент Федерации футбола Италии хочет доиграть сезонSport24.ru 06:43 рекламаЕщё по темеВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии АВ Италии проверят на коронавирус всех футболистовВ Италии хотят доиграть чемпионат«Ювентус» назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в ТуринПрезидент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»ГлавноеИсточник: «Зенит» близок к подписанию футболиста «Крыльев Советов» ЗиньковскогоБывший главный тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛТурнир UFC 249 с главным боем Фергюсона и Гэтжи состоится 9 маяДзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016Новости