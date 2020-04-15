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Президент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезон
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • NEWS.am Sport
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное, чтобы доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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Президент Федерации футбола Италии выразил намерение доиграть сезон, несмотря на предупреждения врачей

Sport.ru 08:30
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Европа должна доиграть сезон. Но быть предельно осторожной

Спорт-Экспресс 09:25
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«Я уважаю науку, но не сдамся». Президент Федерации футбола Италии хочет доиграть сезон

Sport24.ru 06:43 
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