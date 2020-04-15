НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии АВ Италии хотят доиграть чемпионатВ Италии проверят на коронавирус всех футболистов«Ювентус» назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в ТуринПрезидент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»ГлавноеБилл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛДзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016Турнир UFC 249 может пройти 9 маяМатюиди и Ругани вылечились от коронавирусаSoccernews.ruПрезидент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезонUA-Футбол5UA-ФутболГазета.RuСпорт-ЭкспрессMetaratingsЕвро-футбол.руПрезидент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сделает все возможное, чтобы доиграть текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент Федерации футбола Италии выразил намерение доиграть сезон, несмотря на предупреждения врачейSport.ru 08:30«Я уважаю науку, но не сдамся». Президент Федерации футбола Италии хочет доиграть сезонSport24.ru 06:43 Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершенСоветский спорт 06:18рекламаЕщё по темеВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии АВ Италии хотят доиграть чемпионатВ Италии проверят на коронавирус всех футболистов«Ювентус» назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в ТуринПрезидент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»ГлавноеБилл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛДзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016Турнир UFC 249 может пройти 9 маяМатюиди и Ругани вылечились от коронавирусаНовости