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Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен
Газета.Ru
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Ранее глава Итальянской федерации заявил о возможности завершить чемпионат страны в сентябре октябре.В источнике
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Президент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезон

Soccernews.ru 07:47
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«Я уважаю науку, но не сдамся». Президент Федерации футбола Италии хочет доиграть сезон

Sport24.ru 06:43 
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Глава Федерации футбола Италии настаивает на возобновлении чемпионата

Газета.Ru 05:57
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