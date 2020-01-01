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Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола могли оказаться в нашем клубе»
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Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что состав команды в свое время мог усилить нынешний капитан «Барселоны» Лионель Месси.В источнике
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Президент «Хетафе»: «Мы были близки к тому, чтобы оформить аренду Месси»

Евро-футбол.ру 01:22
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Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола могли оказаться в нашем клубе»

Sportbox.RU 00:12
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Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола могли оказаться в нашем клубе»

Матч ТВ 00:12
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