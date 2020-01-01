Месси и Гвардиола могли оказаться в «Хетафе»

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что много лет назад клуб мог арендовать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, а также назначить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу.