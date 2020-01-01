НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Месси и Гвардиола могли оказаться в «Хетафе»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • FootballHD
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Матч ТВ
Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что много лет назад клуб мог арендовать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, а также назначить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Президент «Хетафе»: «Мы были близки к тому, чтобы оформить аренду Месси»

Евро-футбол.ру 01:22
alt

Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола могли оказаться в нашем клубе»

Матч ТВ 00:12
alt

Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола могли оказаться в нашем клубе»

Sportbox.RU 00:12
реклама
Главное
Новости