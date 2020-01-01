Президент Каталонии обратился к Месси: Мы никогда не забудем тебя
Президент Каталонии Ким Торра высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее 33-летний аргентинец объявил о своем решении покинуть стан блаугранас.В источнике Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионат14:58