НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Президент Каталонии обратился к Месси: Мы никогда не забудем тебя
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • РЕН ТВ
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Президент Каталонии Ким Торра высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее 33-летний аргентинец объявил о своем решении покинуть стан блаугранас.В источнике
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионат14:58
Подробнее о событии
alt

Какие рекорды «Барселоны» побил Месси? Тест имени величия Лео

Sports.ru 17:11
alt

Президент Каталонии - Месси: Мы тебя никогда не забудем

Советский спорт 15:47
alt

Президент Каталонии — Месси: «Мы никогда не забудем тебя»

Sportbox.RU 15:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости