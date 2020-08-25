Президент Каталонии поблагодарил Месси за годы в «Барселоне»
Президент Каталонии Ким Торра обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси с прощальной речью.В источнике Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионатвчера в 14:58
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