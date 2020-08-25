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Президент Каталонии поблагодарил Месси за годы в «Барселоне»
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Президент Каталонии Ким Торра обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси с прощальной речью.В источнике
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионатвчера в 14:58
Подробнее о событии
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Президент Каталонии - Месси: Мы тебя никогда не забудем

Советский спорт вчера в 15:47
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Президент Каталонии — Месси: «Мы никогда не забудем тебя»

Sportbox.RU вчера в 15:40
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«Мы тебя никогда не забудем». Президент Каталонии поблагодарил Месси за проведенные в «Барселоне» годы

Sport24.ru вчера в 15:32 
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