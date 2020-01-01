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Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из «Барселоны»
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Президент Каталонии Ким Торра прокомментировал информацию о том, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть клуб.В источнике
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионатвчера в 14:58
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