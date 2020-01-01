Президент Каталонии простился с Месси
Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил аргентинца Лионеля Месси за два десятка лет, которые тот провел в составе «Барселоны». 33-летний Месси объявил о желании покинуть каталонский клуб, но тот отпускать своего лидера за сумму менее 700 миллионов евро не желает.В источнике Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионат14:58