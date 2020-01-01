НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Президент Каталонии простился с Месси
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
  • RT на русском
  • РЕН ТВ
  • Soccernews.ru
Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил аргентинца Лионеля Месси за два десятка лет, которые тот провел в составе «Барселоны». 33-летний Месси объявил о желании покинуть каталонский клуб, но тот отпускать своего лидера за сумму менее 700 миллионов евро не желает.В источнике
Ким Торра
испанский юрист
Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо, что всё это время приносил нам счастье, демонстрируя отличный футбол. Нам посчастливилось разделить несколько дней нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя.Чемпионат14:58
Подробнее о событии
alt

Какие рекорды «Барселоны» побил Месси? Тест имени величия Лео

Sports.ru 17:11
alt

Президент Каталонии - Месси: Мы тебя никогда не забудем

Советский спорт 15:47
alt

Президент Каталонии — Месси: «Мы никогда не забудем тебя»

Sportbox.RU 15:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости