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Президент Ла Лиги рассказал, как уход Роналду повлиял на чемпионат
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" почти не повлиял на чемпионат Испании.В источнике
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Президент Ла Лиги: «Хорошо, если бы футболист сделал каминг-аут. Игрок не должен скрывать ориентацию»

Sports.ru 15:18
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Президент ла лиги считает, что уход Месси больше повлиял бы на чемпионат, чем уход Роналду

Спорт-Экспресс 12:16
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Глава Примеры: уход Роналду на нас почти не повлиял. С Месси ситуация была бы другой

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