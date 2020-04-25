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Президент Ла Лиги пригрозил клубам санкциями в случае отказа играть
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможных санкциях для клубов чемпионата Испании, которые откажутся от проведения матчей в связи с коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
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Президент Примеры рассказал, какие санкции грозят клубам в случае отказа доигрывать сезон

Евро-футбол.ру 02:23
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Президент Ла Лиги: какие-то клубы покинут высший дивизион даже в случае отмены сезона

Чемпионат 02:31
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Глава Ла Лиги пригрозил санкциями клубам и игрокам в случае отказа выходить на матчи

Sport24.ru вчера в 23:51 
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